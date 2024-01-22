Португалия примет участие в миссии ЕС в Красном море

Глава португальского МИД Жуан Гомеш Карвинью отметил, что участвовать будет "конечно, не фрегат или корабль"

МАДРИД, 22 января. /ТАСС/. Португалия будет участвовать в европейской миссии по защите судов в Красном море. Об этом заявил журналистам глава португальского МИД Жуан Гомеш Карвинью.

"Это, конечно, не будет фрегат или корабль, но определенное участие с нашей стороны будет", - сказал министр, чьи слова приводит газета Diário de Notícias.

Как заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, главы МИД сообщества договорились создать миссию в Красном море. По словам дипломата, теперь странам ЕС необходимо обсудить детали миссии и решить, когда направить ее.

Ранее газета Politico сообщила, что ЕС намерен направить в Красное море по меньшей мере три эсминца или фрегата с мощной системой ПВО в рамках военно-морской миссии для обеспечения безопасности судоходства. Оперативная группа ВМС, формирование которой планируется завершить в ближайшие дни, будет, как ожидается, взаимодействовать с формированиями других стран, которые также защищают торговые суда от участившихся нападений хуситов. При этом европейская миссия, согласно предложению Европейской службы внешних связей, будет опираться на проводимую под руководством Франции операцию по наблюдению в регионе (AGENOR).

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа повстанцы йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.