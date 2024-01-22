Байден и Сунак обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Украине

Также стороны обсудили события в Красном море и необходимость поддержания международных усилий для нарушения и сокращения возможностей хуситов

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Красном море, секторе Газа и на Украине. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Байден и Сунак "обсудили события в Красном море и необходимость поддержания международных усилий для нарушения и сокращения возможностей хуситов". "Они также обсудили происходящее в секторе Газа, подчеркнув важность снижения числа жертв среди мирного населения и увеличения потока гуманитарной помощи в Газу", - заявил Кирби. Он отметил, что президент США и британский премьер также обсудили ситуацию на Украине и перспективы выделения дополнительного финансирования для оказания поддержки Киеву.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Множество республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.