Глава МИД Чехии представил в ЕС предложение ограничить передвижение дипломатов РФ

По информации CTK, страна настаивает на включении предложения по российским дипломатам в очередной пакет санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский представил на заседании Совета глав МИД стран Евросоюза предложение республики ограничить передвижение российских дипломатов по странам ЕС. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Чехия, согласно агентству, настаивает на включении предложения по российским дипломатам в очередной пакет санкций против РФ. Британская газета Financial Times проинформировала ранее, что республика предложила ограничить их передвижение лишь территорией страны Шенгенского соглашения, где они аккредитованы. Сейчас они могут перемещаться без национальных виз по 24 странам Евросоюза, а также по Швейцарии, Норвегии и Исландии.