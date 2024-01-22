Госдеп не раскрыл, получал ли он ноту РФ с требованием усилить охрану ее дипмиссий

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател отметил, что не стал публично говорить о внутренних дипломатических дискуссиях

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател не стал отвечать на вопрос о том, получало ли его ведомство ноту от посольства РФ об усилении мер безопасности у российских дипломатических миссий.

"Я бы не стал публично говорить о внутренних дипломатических дискуссиях", - сказал Пател на брифинге. При этом он утверждал, что США "серьезно относятся к своим обязанностям в отношении размещенных в стране иностранных миссий, включая безопасность дипломатов".

17 января посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что посольство РФ в Вашингтоне запросило у американских властей усиление мер безопасности у российских дипломатических миссий в связи с предстоящими в марте выборами президента России. Он уточнил, что Госдепартаменту была передана нота соответствующего содержания. Посольство рассчитывает, что на время проведения выборов президента РФ американская сторона введет запрет на пикеты в непосредственной близости от российских загранучреждений.