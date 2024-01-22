Президент Либерии перенес тепловой удар во время произнесения речи на инаугурации

Сотрудники службы безопасности приняли оперативные меры и Джозеф Ньюма Боакай смог продолжить выступление сидя

НАЙРОБИ, 22 января. /ТАСС/. Президент Либерии Джозеф Ньюма Боакай получил тепловой удар в ходе произнесения инаугурационной речи. Об этом сообщает издание Liberian Observer.

79-летний политик произносил речь в течение 30 минут, когда у него случился тепловой удар. Сотрудники службы безопасности приняли оперативные меры и президент смог продолжить выступление сидя. Однако, как отмечает издание, речь так и не была завершена, поскольку президента пришлось увести с площадки.

На президентских выборах, которые прошли в Либерии в октябре 2023 года, победил Джозеф Боакай, опередив действующего главу государства Джорджа Веа, который баллотировался на второй срок. В 2006-2018 годах Боакай занимал пост вице-президента Либерии.

Либерия - одна из беднейших стран мира. Основу экономики составляет продукция сельского хозяйства - рисоводство и получение натурального каучука на плантациях гевеи. В разработке полезных ископаемых ведущее место занимают добыча железной руды и алмазов.