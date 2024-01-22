В США заявили, что ближайшие пара месяцев будут критически значимы для Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби отметил, что украинским военным приходится делать "трудный выбор" относительно того, какое оружие применять, поскольку "они не знают, когда будет следующая поставка"

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Ближайшие пара месяцев будут иметь критическое значение для Украины. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Рассуждая о перспективах выделения Вашингтоном дополнительного финансирования на оказание помощи Киеву, Кирби отметил, что "ближайшие пара месяцев будут критическими для Украины". "Если вы считаете, что бои прекратятся из-за того, что идет снег, то подумайте еще раз", - отметил Кирби. По его словам, украинским военным приходится делать "трудный выбор" относительно того, какое оружие применять, поскольку "они не знают, когда будет следующая поставка".

Комментируя по просьбе журналиста высказывания спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона (республиканец, от штата Луизиана), который ранее потребовал от Белого дома изложить стратегические цели Вашингтона в украинском кризисе, Кирби подчеркнул, что американская администрация "четко и последовательно с самого начала конфликта ставила Конгресс в известность о том, что [США] делают, чтобы помочь Украине достичь успеха на поле боя".

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.