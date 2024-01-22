Силы Израиля разрушили 115 домов палестинцев на Западном берегу

Пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов отметила, что с 7 октября 2023 года по 21 января 2024 года на территории Западного берега были убиты 358 палестинцев, в том числе 91 ребенок

ООН, 22 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 7 октября прошлого года разрушила 115 домов палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"С 7 октября по 21 января 739 палестинцев, включая 309 детей, были перемещены после того, как 115 домов были разрушены в ходе операций израильских военных на Западном берегу", - говорится в распространенном УКГВ заявлении.

Управление также сообщает, что с 7 октября 2023 года по 21 января 2024 года на территории Западного берега были убиты 358 палестинцев, в том числе 91 ребенок.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.