В МО Венесуэлы заявили о решительной поддержке ВС страны Мадуро

Согласно заявлению ведомства, на любую попытку дестабилизации Вооруженные силы решительно ответят военно-гражданским единством в строгом соответствии с конституцией и законами республики

КАРАКАС, 22 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Венесуэлы преданны, решительно поддерживают президента республики Николаса Мадуро и противостоят попыткам дестабилизировать положение в стране. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Венесуэлы, которое в прямом телеэфире зачитал министр обороны Владимир Падрино Лопес в присутствии высшего военного командования страны.

"На любую попытку дестабилизации мы решительно ответим военно-гражданским единством в строгом соответствии с конституцией и законами республики, мы подтверждаем нашу полную преданность и поддержку президенту Боливарианской Республики Венесуэла, нашему главнокомандующему Николасу Мадуро", - говорится в заявлении министерства обороны.

В течение 2023 и начала 2024 года ультраправыми венесуэльскими группировками при поддержке ЦРУ и Управления по борьбе с распространением наркотиков США и Южного командования ВС США были предприняты "пять попыток конспиративных заговоров", включая убийство президента страны Николаса Мадуро, государственный переворот, интервенцию и вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, указано в документе. "Мы категорически отвергаем террористические, преступные акции против законного правительства, властей, государственных учреждений и мира венесуэльского народа", - говорится заявлении.

"Вооруженные силы дисциплинированно и профессионально выполнят важные задачи по противодействию любым попыткам дестабилизировать безопасность граждан, по борьбе с наркотрафиком, транснациональной преступностью, по ликвидации незаконной добычи полезных ископаемых и защите нации", - подчеркивает оборонное ведомство Венесуэлы.

Командующие семи региональных военных округов интегральной обороны в прямом эфире с места базирования подтвердили преданность правительству и президенту Венесуэлы.