В Ливане заявили о стремлении к восстановлению стабильности на границе с Израилем

И.о. главы МИД республики Абдалла Бу Хабиб отметил, что страна хочет вернуть участки своей территории, которые находятся под израильским контролем, включая районы Шебаа и Кфар-Шуба

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Военные действия на ливано-израильской границе будут остановлены, как только прекратится агрессия против палестинцев в секторе Газа. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб, который выступил на мероприятии в Совете по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR), посвященном внешней политике Ливана и кризису на Ближнем Востоке.

"Мы стремимся к восстановлению стабильности на границе с Израилем и решению имеющихся пограничных разногласий мирным путем, через переговоры, - сказал он. - Ливан хочет вернуть участки своей территории, которые находятся под контролем Израиля, включая районы Шебаа и Кфар-Шуба, оккупированные во время арабо-израильской войны в 1967 году".

При этом и.о. главы МИД напомнил, что в 2022 году стороны подписали соглашение о демаркации морской границы между Ливаном и Израилем, что открыло путь к началу освоения нефтегазовых запасов в исключительной экономической зоне.

"Мы устали от войн, мы хотим мирного решения, - указал Бу Хабиб, затронув палестино-израильский конфликт. - Убивать друг друга - это не лучший выход, он не обеспечит безопасности. Необходимо признать права двух сторон и вступить в диалог для поиска урегулирования. Именно так поступил покойный лидер палестинцев Ясир Арафат (1929-2004)".

8 января премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил телеканалу Al-Hurra, что "на границе с Израилем должно быть восстановлено положение, которое существовало там после соглашения о перемирии в 1949 году". Он выразил готовность "вступить в переговоры для достижения долгосрочной стабильности на юге Ливана".

11 января посетивший Бейрут с визитом старший советник Госдепартамента Эймос Хокстин передал ливанскому правительству предложения американской стороны с целью прекращения военной эскалации на юге Ливана. Они предусматривают отвод формирований шиитской партии "Хезболлах" на 30 км от границы. В обмен Израиль готов освободить 13 спорных участков, которые находятся под его контролем, и вывести свои силы из северной части селения Гаджар и Кфар-Шубы.