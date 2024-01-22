В Израиле заявили, что не прекратят огонь на севере

Этого не произойдет, даже если "Хезболлах" в одностороннем порядке остановит обстрелы израильской территории, отметил министр обороны Йоав Галант

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 января. /ТАСС/. Израиль преследует цель восстановления безопасности в приграничных с Ливаном районах и не прекратит огонь, даже если шиитская организация "Хезболлах" в одностороннем порядке остановит обстрелы израильской территории. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант на встрече с французским коллегой Себастьеном Лекорню, сообщила пресс-служба израильского военного ведомства.

По ее информации, встреча двух министров состоялась в штаб-квартире Минобороны в Тель-Авиве, Галант и Лекорню провели двустороннюю встречу, за которой последовала дискуссия в расширенном составе. Израильский министр сообщил собеседнику, что Израиль намерен продолжать военную операцию в секторе Газа, пока не выполнит основные задачи - разгром радикального палестинского движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве заложников.

Затем они обсудили ситуацию на ливано-израильской границе, и Галант "вновь подчеркнул предпочтение Израиля продолжать действовать по дипломатическим каналам, сохраняя при этом боевую готовность". "Министр Галант добавил, что даже если "Хезболлах" в одностороннем порядке прекратит огонь, Израиль не прекратит огонь до тех пор, пока не сможет гарантировать безопасное возвращение [жителей] северных населенных пунктов домой вслед за изменением ситуации в сфере безопасности вдоль [ливанской] границы", - говорится в заявлении Минобороны по итогам встречи.

Израильский министр также выразил Лекорню "признательность за приверженность Франции изменению ситуации в сфере безопасности в Южном Ливане и отведению сил "Хезболлах" от границы" с Израилем. "Он также подчеркнул важность роли Франции в достижении международной цели по стабилизации ситуации в сфере безопасности на северной границе [Израиля] в рамках более широких дипломатических усилий, которые возглавляет администрация США", - добавили в министерстве.

Галант в очередной раз заявил при этом, что Израиль готов к возможному переходу к активным боевым действиям против "Хезболлах", и предупредил о тяжелых последствиях дальнейшей эскалации для всего Ливана. "Война на севере будет сложной для Израиля, но разрушительной для "Хезболлах" и Ливана", - заявил министр, слова которого приводит пресс-служба военного ведомства.

Обострение обстановки в регионе

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Сохраняется напряженность на северной границе Израиля, где регулярно происходят обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, мишенями становятся объекты "Хезболлах". Из приграничных районов эвакуированы более 80 тыс. израильтян.