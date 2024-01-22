Глава МИД Израиля обсудил с коллегой из Франции деэскалацию на границе с Ливаном

Исраэль Кац и Стефан Сежурне также подняли вопрос освобождения людей, взятых в заложники ХАМАС

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел Израиля и Франции Исраэль Кац и Стефан Сежурне провели встречу на полях совещания глав МИД стран ЕС в Брюсселе, в ходе которой обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и необходимость скорейшей деэскалации напряженности на ливано-израильской границе. Об этом Кац сообщил на своей странице в X (ранее Twitter).

"Важная встреча с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне. Призвал его продолжать оказывать давление с целью освобождения всех [удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа] похищенных. Обсуждалась неотложная необходимость усиления давления против попыток Ирана дестабилизировать регион и против присутствия [шиитской организации] "Хезболлах" на юге Ливана", - написал Кац.

"Я сообщил, что, если дипломатические усилия потерпят неудачу, Израиль предпримет военные действия, Ливан столкнется с серьезными последствиями", - добавил израильский министр.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Сохраняется напряженность на северной границе Израиля, где регулярно происходят обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, мишенями становятся объекты "Хезболлах". Из приграничных районов эвакуированы более 80 тыс. израильтян.