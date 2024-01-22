США опровергли информацию о ракетном ударе по грузовому судну в Аденском заливе

Сообщение поддерживаемых Ираном хуситов о якобы успешной атаке M/V Ocean Jazz является заведомо ложным, подчеркнули в пресс-службе Пятого флота ВМС Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Информация йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) об атаке в Аденском заливе на принадлежащее Военно-морским силам (ВМС) США грузовое судно Ocean Jazz, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Пятого флота ВМС США.

"Сообщение поддерживаемых Ираном хуситов о якобы успешной атаке M/V Ocean Jazz является заведомо ложным", - говорится в информации, опубликованной пресс-службой в социальной сети X. Отмечается, что военные "постоянно поддерживали связь с M/V Ocean Jazz в ходе его безопасного прохода" через пролив.

Ранее военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что по судну "был нанесен удар противокорабельными ракетами". Как подчеркнул представитель движения, атака стала ответом на удары США и Великобритании по территории Йемена. Он также заявил, что хуситы "продолжат препятствовать заходу израильских судов в порты оккупированной Палестины до тех пор, пока не прекратятся агрессия против палестинского народа и блокада сектора Газа".

Согласно данным сервиса MarineTraffic, судно для перевозки тяжелых и негабаритных грузов Ocean Jazz под флагом США вышло 5 января из военно-морской базы Рота, которая расположена в провинции Кадис в Испании. Последний раз судно передавало данные о своем местоположении 18 января - тогда оно находилось в северной части Красного моря - недалеко от Хургады. Информация об операторе и порте назначения Ocean Jazz в системе сервиса недоступна.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями атаки были места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов. Впоследствии США стали регулярно наносить удары по ракетным установкам хуситов на территории Йемена. После операции, проведенной 12 января, Великобритания заявила, что не планирует участвовать в дальнейших атаках.