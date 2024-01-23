В Раде зарегистрировали законопроект о множественном гражданстве для всех, кроме россиян

Законодательная инициатива уже вызвала вопросы среди парламентариев

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Законопроект о множественном гражданстве зарегистрирован в Верховной раде Украины. Об этом сообщается на сайте парламента.

Законопроект содержит поправки к закону о гражданстве, целью которых является "актуализация положений законодательства в сфере миграции, гражданства, в частности оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины", говорится в пояснительной записке к документу. Кроме того регулируется порядок предоставления украинского гражданства иностранцам, которые воюют в составе украинских вооруженных формирований, а также членам их семей. В частности, они должны отказаться от гражданства другой страны, если она не внесена в список стран, граждане которых могут получить украинское гражданство в упрощенном порядке. Граждане РФ, а также лица с неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления украинский паспорт получить не смогут.

Кроме того, устанавливаются основания для лишения украинского гражданства - к ним относится добровольное принятие гражданства РФ или стран, не внесенных в список для упрощенного получения гражданства Украины, участие в деятельности, создающей угрозу нацбезопасности, невыполнение требований по отказу от "недружественного гражданства", отказ от экзамена по украинскому языку и истории, а также совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Эта законодательная инициатива уже вызвала вопросы среди парламентариев. В частности, депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале напомнил, что в декабре 2019 года Зеленский уже вносил в Раду законопроект о двойном гражданстве. По его словам, законопроект в первом чтении даже был одобрен профильным комитетом, однако "потом ничего не происходило четыре года". Причины, по которым предыдущая инициатива не продвинулась дальше, Железняку неизвестны. Вопросы также возникли у депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Максима Бужанского - в частности, в связи с объявленными в стране военным положением и всеобщей мобилизацией, например, подлежит ли мобилизации новообращенный гражданин, сохраняющий другое гражданство.

Сейчас Конституция Украины запрещает двойное гражданство. В октябре прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поддержал идею введения множественного гражданства. По его словам, это поможет украинцам, оказавшимся за границей, сохранить или получить гражданство Украины. При этом министр заявил, что недопустимо любое двойное гражданство с Россией или "недружественными странами".