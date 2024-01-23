Трамп планирует принять участие в заседании по иску писательницы Кэрролл 24 января

Заседание должно было пройти 22 января, но из-за болезни одного из присяжных его отложили

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Очередное судебное заседание по делу писательницы Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей экс-президента США Дональда Трампа в изнасиловании и клевете, состоится в среду. Об этом сообщает телеканал CNN.

Заседание должно было пройти в понедельник, но из-за болезни одного из присяжных его пришлось отложить. Адвокат Трампа Алина Хабба попросила судью Льюиса Каплана назначить заседание на среду, чтобы ее подзащитный мог во вторник присутствовать в штате Нью-Гэпшир, где состоятся первичные выборы (праймериз) республиканцев, а на следующий день дать показания в суде.

"Завтра праймериз в Нью-Гэмпшире, и [Трампу] необходимо быть в Нью-Гэмпшире. Он планировал дать показания, это очевидно, - он специально прилетел сюда (в Нью-Йорк - прим. ТАСС) прошлым вечером. Но ввиду новости о [болезни] присяжного я бы попросила назначить дачу показаний на среду", - заявила Хабба.

Это уже второе разбирательство по делу. В мае прошлого года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве и клевете. Тогда суд постановил, что экс-президент США должен выплатить Кэрролл $5 млн. Позднее писательница обратилась в суд с просьбой разрешить ей внести изменения в поданный иск - в частности, теперь она требует от Трампа возмещения ущерба на сумму по меньшей мере $10 млн. Поводом для пересмотра стали как более ранние заявления бывшего американского лидера в отношении Кэрролл и выдвинутых ею обвинений, так и его слова в эфире телеканала CNN, где он назвал писательницу сумасшедшей, ее доводы "фальшивкой и выдумкой", а поданный против него иск "подстроенной сделкой".

В 2019 году Кэрролл, которая была колумнистом нескольких известных изданий, опубликовала книгу, в которой утверждала, что в конце 1995 года или в начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в центре Нью-Йорка. Она уже подавала соответствующий иск в суд, однако дело тогда не получило хода. В ноябре 2022 года американка предъявила новый иск к экс-президенту, обвинив его в клевете и отрицании факта изнасилования. Трамп неоднократно отвергал эти обвинения, заявляя, что никогда не встречался с Кэрролл.