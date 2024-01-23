Трамп считает, что Байден выйдет из президентской гонки в США

Бывший лидер Соединенных Штатов ранее назвал нынешнего худшим президентом в истории

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешний американский лидер Джо Байден выйдет из президентской гонки.

"Лично я так думаю", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента телеканала Fox News.

Ранее Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории Соединенных Штатов.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.