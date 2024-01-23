CNN: Израиль предложил лидерам ХАМАС покинуть Газу в рамках соглашения о прекращении огня

Подобное предложение обсуждалось как минимум дважды за последние недели, но палестинские радикалы вряд ли его примут, подчеркивает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Израиль предложил в рамках нового соглашения о прекращении огня покинуть сектор Газа лидерам радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на двух чиновников.

Хотя предложение обеспечит безопасный выход лидерам движения, лишение Газы ее лидеров может "ослабить контроль ХАМАС над регионом" и позволить Израилю продолжить следить за высокопоставленными представителями за рубежом.

Как отмечает телеканал, за четыре месяца конфликта Израилю не удалось захватить или убить ни одного высокопоставленного представителя ХАМАС в секторе Газа. Лидеры ХАМАС находятся в Катаре, Ливане, а также в других местах за пределами палестинских территорий, уточняет телеканал.

При этом, как CNN указывает, подобное предложение обсуждалось как минимум дважды за последние недели, но ХАМАС вряд ли согласится на такие условия.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы израильские власти концентрировались на точечной борьбе с руководством палестинского радикального движения ХАМАС, а не на масштабных операциях. На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает, что пришло время для снижения Израилем интенсивности боевых действий в секторе Газа, США обсуждают это с властями еврейского государства.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.