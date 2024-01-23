СМИ: Израильские военные провели рейды в городе Тулькарм на Западном берегу

ЦАХАЛ взял под контроль некоторые транспортные развязки города и провел обыски домов, сообщает агентство WAFA

ДУБАЙ, 23 января. /ТАСС/. Израильские военные провели рейды в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, крупные силы израильской армии взяли под контроль некоторые транспортные развязки города и провели обыски домов, несколько местных жителей были задержаны.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы, стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, а позднее начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.