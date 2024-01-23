Маск считает, что власти США потворствуют нелегальной миграции

Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон ранее назвал катастрофой ситуацию на южной границе страны

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Илон Маск считает, что администрация президента США Джо Байдена потворствует нелегальной иммиграции.

"Эта администрация активно помогает нелегальной иммиграции", - написал в понедельник Маск в X (ранее Twitter).

Ранее он писал, что власти США скоро могут начать использовать дома американцев, чтобы разместить нелегальных мигрантов.

Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон ранее назвал катастрофой ситуацию на южной границе Соединенных Штатов, через которую в страну попадает огромное число нелегальных мигрантов. Джонсон убежден, что проблему можно решить быстро с помощью закрытия границы, однако Байден отказывается идти на такой шаг. Республиканцы в Конгрессе увязывают вопросы, касающиеся ужесточения контроля на границе США и Мексики, а также пресечения нелегальной иммиграции, с одобрением выделения дополнительных средств на помощь Киеву.