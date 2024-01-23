Тайвань зафиксировал приближение к острову семи летательных аппаратов НОАК

Военнослужащие острова задействовали для ответа соответствующие силы, говорится в сообщении тайваньского оборонного ведомства

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 января. /ТАСС/. Тайвань зафиксировал в прилегающем к острову регионе семь летательных аппаратов и три корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства острова, размещенном во вторник в социальной сети X (ранее Twitter).

Утверждается, что один из летательных аппаратов пересек так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Тип воздушного судна не указывается. Военные Тайваня следили за ситуацией и задействовали соответствующие силы для ответа, говорится в сообщении оборонного ведомства.

НОАК регулярно отправляет в район Тайваня свои корабли и самолеты на фоне обострения отношений между двумя берегами пролива после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В КНР считают подобные визиты провокациями, вмешательством во внутренние дела Китая и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны. Вашингтон остается для Тайбэя главным поставщиком вооружений и военной техники.