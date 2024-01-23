Япония обеспокоена тем, что РФ может оказать военную помощь КНДР

Глава японского МИД Ёко Камикава напомнила, что любая торговля вооружениями с Пхеньяном нарушает резолюции Совбеза ООН

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Япония считает, что Россия может оказать КНДР военную помощь, и с обеспокоенностью следит за развитием отношений между Москвой и Пхеньяном. Об этом на регулярной пресс-конференции заявила глава МИД Японии Ёко Камикава.

"Мы обеспокоены вероятностью того, что Россия окажет военную поддержку Северной Корее", - отметила она. Камикава также в очередной раз повторила утверждения, согласно которым КНДР передавала российской стороне различные вооружения. Глава МИД Японии вновь напомнила, что любая торговля вооружениями с КНДР является нарушением резолюций Совбеза ООН, призвав международное сообщество к их всестороннему соблюдению.

Глава японского внешнеполитического ведомства также воздержалась от каких-либо комментариев, связанных с перспективами визита в КНДР президента РФ Владимира Путина. Аналогичную позицию ранее занял и генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси. Он подчеркнул, что правительство Японии находится не в том положении, чтобы комментировать этот вопрос. В то же время и Камикава, и Хаяси отметили, что японская сторона внимательно следит за ходом развития российско-северокорейских отношений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждала, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются "голословными и бездоказательными". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, назвал "слухами" утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.