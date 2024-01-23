Объявившего голодовку экс-главу МВД Польши перевезли в больницу

Угрозы для жизни Мариуша Каминьского нет, но состояние министра серьезное, рассказал советник польского президента Блажей Побожы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Объявившего в тюрьме голодовку экс-главу МВД Польши Мариуша Каминьского вечером 22 января перевезли в больницу. Об этом сообщил советник президента Анджея Дуды Блажей Побожы.

"Состояние министра серьезное. У меня информация, что угрозы для жизни нет, но сам факт, что его перевезли, является доказательством того, что ситуация действительно драматическая", - сказал советник в интервью телеканалу Telewizija Trwam.

В центральном управлении тюремной службы отказались комментировать ситуацию, заявив, что не предоставляют информацию о состоянии здоровья заключенных.

Экс-глава МВД и депутат Сейма (нижней палаты парламента) от бывшей правящей партии "Право и справедливость" Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик были арестованы 9 января в президентском дворце. В декабре суд приговорил каждого из них к двум годам тюремного заключения за злоупотребление служебным положением и коррупцию по делу 2007 года, когда они входили в руководство польской спецслужбы. Они были отправлены для отбывания наказания в тюрьму, где сразу объявили голодовку.