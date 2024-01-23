Глава МО ФРГ призвал в течение 3-5 лет готовиться к возможной войне с РФ

Борис Писториус подчеркнул, что речь идет о подготовке к отражению угрозы

БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Глава Минобороны Германии Борис Писториус считает, что западным странам необходимо в течение следующих 3-5 лет готовиться к возможной войне с Россией. Об этом сообщил в эфире телеканала ZDF.

"Военные эксперты исходят из того, что России потребуется несколько лет для того, чтобы быть в состоянии [начать военные действия]. Это только оценка, точно никто не знает. И это время - следующие 3-5 лет - мы должны использовать, чтобы интенсивно вооружаться", - указал он.

При этом глава оборонного ведомства обратил внимание, что речь идет не о подготовке к какому бы то ни было конкретному нападению, а о подготовке к отражению угрозы, "о которой не знаешь, произойдет ли она и когда".

"В таком случае значит, что нужно быть во всеоружии, и это мы как раз делаем вместе с союзниками по НАТО", - добавил глава Минобороны. Этим он объяснил и запланированное развертывание бригады Бундесвера в Литве. "Она должна быть в полной боевой готовности в 2027 году", - напомнил Писториус.

Ранее министра подвергли критике за его слова о том, что Германия должна быть готова к войне.