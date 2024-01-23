23 января, 05:52

ВС Польши подняли в воздух самолеты из-за якобы активности дальней авиации России

AP Photo/ Petros Karadjias, Pool
© AP Photo/ Petros Karadjias, Pool

Как сообщили в оперативном командовании Вооруженных сил республики, это "может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты из-за якобы активности дальней авиации РФ. С таким утверждением выступило оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши.

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"Информируем о том, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации <...>. Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - говорится в сообщении командования в X (ранее Twitter).

ВС Польши 13 января уже применяли подобную меру. В конце декабря 2023 года оперативное командование сообщило о том, что польские воздушные границы были нарушены неизвестным объектом. Позже польский президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с руководством министерства обороны. Начальник Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула утверждал, что в воздушном пространстве страны оказалась российская ракета. По итогам осмотра района, где накануне была замечена ракета, залетевшая в воздушное пространство со стороны Украины, польские военнослужащие не обнаружили ничего, что представляло бы угрозу. 

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