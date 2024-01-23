В Баку обвинили Борреля в разжигании агрессивной политики против Азербайджана

По словам пресс-секретаря МИД республики Айхана Гаджизаде, искажение фактов верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности "является пренебрежением легитимными интересами Азербайджана"

БАКУ, 23 января. /ТАСС/. МИД Азербайджана считает, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель занимается разжиганием милитаристской и агрессивной политики в отношении Баку.

"Решительно отвергаем необоснованные обвинения верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателя Еврокомиссии Жозепа Борреля, озвученные им на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС 22 января. <…> Полностью искажая высказывания президента Азербайджана, связанные с историческими фактами, касающимися территорий Азербайджана и Армении, верховный представитель разжигает милитаристскую и агрессивную политику против Баку", - говорится в комментарии пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Айхана Гаджизаде, опубликованном на сайте МИД.

По оценке дипломата, искажение Боррелем фактов "является пренебрежением легитимными интересами Азербайджана, подобная угрожающая риторика представляет собой наглядный пример двойных стандартов, еще больше обостряющих отношения между Азербайджаном и Евросоюзом". "Несмотря на то, что международная общественность не предприняла никаких усилий для того, чтобы убедить Ереван действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, Азербайджан всегда был привержен переговорам с Арменией, миру и стабильности. Принятые Азербайджаном меры, положившие конец агрессии и сепаратизму, создают почву для заключения мирного соглашения с Арменией", - говорится в комментарии.

Азербайджан, "оставаясь верным своим международным обязательствам и международному праву, будет решительно пресекать любые претензии, противоречащие его национальным интересам, и попытки легитимизации языка угроз", заверил Гаджизаде.

22 января Боррель заявил, что Евросоюз обеспокоен претензиями президента Азербайджана Ильхама Алиева на территории Армении, любое нарушение армянского суверенитета чревато серьезными последствиями для отношений Брюсселя с Баку.