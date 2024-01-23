Трамп развернет над США систему ПРО по типу "Железного купола" в случае победы на выборах

По словам бывшего американского лидера, производство ПРО для США может проходить в Нью-Гэмпшире

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Бывший американский лидер США Дональд Трамп намерен развернуть над страной систему противоракетной обороны (ПРО) по типу "Железного купола" в Израиле в случае победы на президентских выборах, которые пройдут в ноябре.

"Я построю "Железный купол" над страной, современную систему ПРО, созданную в США", - сказал он, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, где во вторник состоятся первые праймериз претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии. "Мы делаем ее (систему ПРО - прим. ТАСС) для других стран, мы помогаем другим странам, мы не делаем ее для себя. Но нам она тоже нужна", - добавил Трамп.

"[Экс-президент США Рональд] Рейган предлагал это много лет назад, <...> но в тот момент не было технологий. Сейчас у нас есть невероятные технологии", - отметил политик. Он попытался сымитировать работу нового "Железного купола", использовав слова "динь-динь", "бум" и "вжух", чем вызвал смех публики. По его словам, производство ПРО для США может проходить в Нью-Гэмпшире.

Противоракетная система "Железный купол" предназначена для перехвата неуправляемых ракет малой дальности. Ее разработка началась в 2004 году в связи с обстрелами радикальными палестинскими группировками южных городов Израиля самодельными реактивными снарядами "Кассам" или ракетами советского производства, разработчиками стали концерны Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Defense Systems. В марте 2011 года система была принята на вооружение и в апреле того же года впервые осуществила успешный перехват ракеты "Град", запущенный из сектора Газа. В 2020-2021 годах были проведены испытания модернизированной версии системы, получившей возможность перехватывать различные беспилотные летательные аппараты.