В Минске возбудили дела против журналиста "Радио Свобода" Сергея Дубовца за экстремизм

Ему также инкриминируют отрицание факта геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, совершении умышленных действий по реабилитации нацизма

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела "в отношении так называемого блогера и журналиста экстремистского формирования" "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) Сергея Дубовца, которому инкриминировано нарушение законодательства о противодействии экстремизму, недопущении реабилитации нацизма и отрицании геноцида белорусского народа. Об этом сообщила Генпрокуратура страны.

"Противоправные действия Дубовца квалифицированы по ст. 369-1, ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 361-1, ч. 1 ст. 130-2, ч. 1 ст. 130-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Для организации предварительного расследования Генпрокуратура направила уголовные дела в следственный комитет", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дел, подозреваемый в своих публичных высказываниях, публикуемых в авторском блоге, распространил "заведомо ложные и откровенно деструктивные сведения о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Республики Беларусь, правовом положении ее граждан, чем дискредитировал Республику Беларусь, органы государственной власти и управления". В Генпрокуратуре также считают, что Дубовец разжигал социальную вражду и рознь по признаку принадлежности к определенной социальной группе, оклеветал президента страны, участвовал в экстремистском формировании, "а равно формировании, деятельность которого направлена на реабилитацию нацизма". Журналисту также инкриминируют отрицание факта геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, совершении умышленных действий по реабилитации нацизма.

В декабре 2021 года МВД Белоруссии признало экстремистским формированием интернет-ресурсы "Радио Свобода".