В Минске считают польский пограничный забор неэффективным

По словам председателя Государственного пограничного комитета Константина Молостова, поляки оценивают эффективность забора на 60%

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Эффективность возведенного Польшей на границе с Белоруссией пограничного забора является невысокой. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Константин Молостов на мероприятии по утверждению президентом Белоруссии Александром Лукашенко решений по охране государственной границы в 2024 году.

Председатель ГПК доложил, что с польской стороны границы сосредоточена группировка сил и средств, состоящая из подразделений пограничной стражи, вооруженных сил и полиции. "Базируясь на созданном заграждении в виде забора высотой 5 метров с системой видеонаблюдения и противоподкопов, они проводят ежедневную воздушную разведку и патрулирование вдоль государственной границы", - цитирует Молостова издание "СБ. Беларусь сегодня".

Лукашенко поинтересовался, действительно ли "забор против мигрантов практически не работает, мигранты его преодолевают без проблем".

"Совершенно верно. Сами поляки оценивают эффективность своего забора всего лишь на 60%. Не более", - ответил Молостов.

Оборудованную средствами дистанционного контроля заградительную стену высотой 5,5 м и длиной 186 км Польша строила с января по июнь 2022 года для предотвращения проникновения с белорусской территории незаконных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Минск неоднократно заявлял, что стена является серьезной угрозой для уникального природного комплекса Беловежской Пущи, через которую проходит участок границы двух стран.