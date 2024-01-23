В Харькове расположение наемников получило повреждения в результате ударов

Как отметил представитель экстренных служб, "достоверно пока неизвестно, гражданами какой страны являлись эти лица"

ТАСС, 23 января. Расположение иностранных наемников было повреждено в результате ударов по Харькову во вторник. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб.

"Этой ночью в очередной раз нанесены точечные удары по расположению наемников в Харькове. Достоверно пока неизвестно, гражданами какой страны являлись эти лица, но эта информация сейчас уточняется", - сказал собеседник агентства.

Во вторник мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщал, что серия взрывов произошла в Харькове на востоке Украины. По данным агентства Укринформ, в Харькове произошло не менее восьми взрывов.