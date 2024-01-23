Агентство ООН заявило, что 570 тыс. человек в Газе страдают от катастрофического голода

Оно не может безопасно и эффективно доставлять помощь из-за интенсивных боевых действий, ограничений и проблем с телекоммуникацией,

ЖЕНЕВА, 23 января. /ТАСС/. 570 тыс. жителей сектора Газа страдают от катастрофического голода из-за отсутствия доступа к гуманитарной помощи. Об этом сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на странице в X.

"570 000 человек в Газе испытывают катастрофический голод. Интенсивные боевые действия, отказ в доступе и ограничения, а также отключения телекоммуникации мешают БАПОР безопасно и эффективно доставлять помощь. Из-за растущего риска голода ООН призывает расширить доступ населения к гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.