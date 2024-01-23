Эксперт из Малайзии считает, что РФ способна обеспечить стабильность во всем мире

Член Верховного совета "Объединенной малайской национальной организации" Абдул Рахман Нахлан отметил, что активная роль Малайзии в АСЕАН и глобальной дипломатии, объединенная с влиянием РФ в евразийской политике, "представляет возможность для сотрудничества в таких областях, как мир, безопасность и культурные обмены"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия продолжит оставаться нацией, способной обеспечить стабильность во всем мире, Малайзия преследует схожие с РФ цели, такие как экономический прогресс и социальная стабильность. Об этом заявил член Верховного совета "Объединенной малайской национальной организации" Абдул Рахман Нахлан в ходе встречи председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева с представителями политических партий стран АСЕАН.

"Россия будет продолжать оставаться нацией, которая может обеспечить стабильность, которая может объединить все миролюбивые страны во всем мире. Малайзия и Россия, хотя у нас разные политические системы, у нас одни и те же цели и задачи - это экономический прогресс и социальная стабильность", - сказал он.

Кроме того, аналитик также отметил, что активная роль Малайзии в АСЕАН и глобальной дипломатии, объединенная с влиянием РФ в евразийской политике, "представляет возможность для сотрудничества в таких областях, как мир, безопасность и культурные обмены".

"Малайзия может быть надежным стратегическим партнером для России в Юго-Восточной Азии и вообще в Индо-Тихоокеанском регионе". "Между Россией и Азией есть определенные области для дальнейшего сотрудничества: туризм, торговля, экономика. Мы можем отталкиваться от этих сильных сторон, для того чтобы обеспечить мир, процветание и стабильность для всего мира", - заключил Абдул Рахман Нахлан.