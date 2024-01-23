СМИ: Израиль хочет создать демилитаризованную зону в Газе после окончания конфликта

Ее ширина составит 1-2 км, она может быть заминирована, сообщил портал Semafor

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Власти Израиля хотят создать демилитаризованную зону на территории сектора Газа возле границы с Израилем после окончания текущего обострения. Об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на источники в военных кругах еврейского государства.

По его данным, ширина этой зоны составит 1-2 км, она может быть заминирована. На северной и восточной границах с Газой планируется установить наблюдательные вышки. При этом некоторые собеседники портала из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что огонь может быть открыт по любому, кто приблизится к забору со стороны Газы без соответствующего разрешения.

"Если мы хотим предотвратить повторение [нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года] в будущем, нам нужно построить барьер, своего рода нейтральную территорию, зону, на которую никто не может ступить со своей стороны", - указал в комментарии порталу бывший советник по национальной безопасности Израиля Яаков Амидрор.

Представители ЦАХАЛ также указали, что отношение к Газе будет другим после окончания конфликта и Израиль не намерен больше поставлять в анклав электричество и продовольствие, а также позволять жителям сектора ездить на работу в еврейское государство.

Как отметили некоторые американские чиновники, пока что обсуждать подобные планы рано. Однако в ЦАХАЛ уверены, что границу Газы необходимо сделать более безопасной. В связи с этим, отмечает Semafor, у Израиля могут возникнуть разногласия с Вашингтоном, который скептически относится к идее создания демилитаризованной зоны внутри анклава.