Военные заявили телеканалу, что Bradley "не выдерживают суровую украинскую зиму"

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскритиковали американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley за непригодность к действиям в условиях низких температур воздуха.

Военные заявили журналистам телеканала CNN, что Bradley "не выдерживают суровую украинскую зиму". Кроме того, в ВСУ отмечают "низкое качество" некоторых БМП. В материале также сообщается, что "десятки единиц американской техники" были повреждены или уничтожены в боях в ходе спецоперации РФ на Украине.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.