Суд ФРГ на 6 лет лишил госфинансирования правоэкстремистскую партию "Родина"

Запрет распространяется на налоговые льготы и партийные пожертвования

БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Федеральный конституционный суд ФРГ принял решение на шесть лет исключить из программы государственного финансирования правую Национал-демократическую партию Германии (НДПГ), которая в июне прошлого года была переименована и стала называться "Родина". Об этом говорится в решении суда.

"Оглашенным сегодня решением второй сенат Федерального конституционного суда постановил, что партия "Родина" (ранее Национал-демократическая партия Германии) исключена из государственного финансирования на срок шесть лет в соответствии со статьей 18 закона о политических партиях", - отмечается в постановлении, принятом единогласно. Запрет распространяется на налоговые льготы и пожертвования в пользу партии.

Это было первое разбирательство такого рода в высшем суде Германии. Он, вероятно, рассмотрит и целесообразность дальнейшего госфинансирования партии "Альтернатива для Германии".

В июне 2017 года Бундестаг (парламент ФРГ) решил внести в конституцию поправки, которые лишают государственного финансирования партии, придерживающиеся крайне правых взглядов. Поправки прежде всего касаются Национал-демократической партии Германии, которая в 2016 году получила от государства около 1,14 млн евро. С 2021 года она не получала денег из федерального бюджета.

В настоящее время НДПГ не играет существенной роли в политической жизни страны. Партия не представлена ни в парламенте, ни в одном ландтаге (земельном парламенте). В январе 2017 года Федеральный конституционный суд отклонил иск Бундесрата, который требовал запретить НДПГ. Судьи указали на низкую популярность партии и посчитали, что она не представляет угрозы для демократического порядка. Первым запретить партию безуспешно пыталось правительство Герхарда Шредера в 2001 году.