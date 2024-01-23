ХАМАС готово обсуждать с Израилем обмен пленными только после прекращения огня в Газе

Телеканал CNN ранее сообщил, что Израиль предложил в рамках нового соглашения о прекращении огня покинуть сектор Газа лидерам движения ХАМАС

СТАМБУЛ, 23 января. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС готово к обсуждению с Израилем вопроса обмена пленными только после полного прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщил его представитель Валид аль-Килани, комментируя предложение Израиля о двухмесячном прекращении огня в палестинском анклаве.

"Основное условие - не временное, а постоянное прекращение огня. Лишь после этого будут обсуждаться другие вопросы, такие как обмен пленными, возобновление гуманитарной помощи", - сказал он агентству Anadolu.

Телеканал CNN сообщил в понедельник, что Израиль предложил в рамках нового соглашения о прекращении огня покинуть сектор Газа лидерам движения ХАМАС. Телеканал утверждал, что это предложение обсуждалось как минимум дважды за последние недели, но ХАМАС вряд ли согласится на такие условия.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.