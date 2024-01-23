Президент Южной Кореи и лидер правящей партии осмотрели сгоревший рынок

Юн Сок Ёль поблагодарил экстренные службы за их "тяжелый труд в условиях холодной погоды"

СЕУЛ, 23 января. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль и лидер правящей партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун осмотрели пострадавший от пожара рынок морепродуктов в уезде Сочхон провинции Чхунчхон-Намдо. Об этом сообщила администрация президента.

Рынок загорелся в понедельник ночью по местному времени, никто не пострадал, пламя уничтожило 227 торговых точек из 292. Огонь удалось потушить полностью во вторник утром. К тушению привлекли 360 пожарных и 45 единиц техники.

Президент поблагодарил экстренные службы за их "тяжелый труд в условиях холодной погоды", пообщался с предпринимателями, выразив сочувствие в том числе из-за того, что пожар произошел в сезон перед Новым годом по восточному календарю. Юн Сок Ёль обещал финансовую поддержку владельцам магазинов. Администрация указывает, что президента на месте ждал лидер правящей партии Хан Дон Хун, на месте трагедии также побывали министр внутренних дел Ли Сан Мин, губернатор провинции Чхунчхон-Намдо и ряд депутатов. Обратно в Сеул они отправились на президентском поезде.

Разногласия между президентом и лидером партии

Как поясняет агентство Рёнхап, между президентом и Хан Дон Хуном, предположительно, мог возникнуть конфликт из-за скандала вокруг первой леди Ким Гон Хи. Как утверждается, несколько месяцев после инаугурации Юн Сок Ёля в сентябре 2022 года она приняла в дар сумку известного бренда стоимостью более 3 млн вон ($2,2 тыс.). Хан Дон Хун признал, что инцидент был "спланированной" провокацией, "снятой на скрытую камеру", но отметил, что в этой истории остаются "моменты, из-за которых люди могут быть взволнованы".

Некоторые члены правящей партии призывали супругу президента попросить у общественности прощения. В Республике Корея действует закон, который запрещает родственникам чиновников принимать подарки стоимостью 1 млн вон за раз или стоимостью 3 млн вон в течение года. За нарушение предусмотрено наказание в виде денежного штрафа или тюремного заключения на срок до трех лет.

Хан Дон Хун якобы поддержал стремление одного из политиков баллотироваться в одном из сеульских районов в обход партийных правил о конкурентном выдвижении претендентов. По данным агентства, позднее представитель администрации президента рекомендовал Хан Дон Хуну уйти в отставку, но тот отказался, аргументировав это тем, что деятельность партии и правительства не являются тождественными.

Хан Дон Хун стал председателем чрезвычайного комитета "Гражданской силы" в декабре прошлого года, до этого он занимал пост министра юстиции. Он считался одним из доверенных лиц Юн Сок Ёля, работал с ним в прошлом в прокуратуре. Парламентские выборы в республике запланированы в апреле 2024 года.