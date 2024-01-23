Катар заявил, что продолжает прилагать посреднические усилия для урегулирования в Газе

ДУБАЙ, 23 января. /ТАСС/. Власти Катара продолжают прилагать посреднические усилия между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для урегулирования кризиса в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Что касается посреднических усилий, то они продолжаются. Катар не прекращал их с первого дня [эскалации конфликта]", - сказал он на пресс-конференции в Дохе, отвечая на вопрос о том, как идут переговоры об урегулировании кризиса в палестинском анклаве. "Мы используем все возможности, чтобы обменяться мнениями и прийти к решению при взаимодействии со всеми сторонами конфликта и различными региональными и международными действующими субъектами", - добавил аль-Ансари.