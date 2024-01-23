23 января, 11:15
Военная операция на Украине

Польша заявила о готовности сотрудничать с ВПК Украины на коммерческой основе

Замглавы МИД республики Анджей Шейна подтвердил, что Варшава готовит новый пакет военной помощи Киеву

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Польша заинтересована в налаживании тесного сотрудничества с оборонной промышленностью Украины и на коммерческой основе. Об этом заявил в интервью радиостанции RMF FM заместитель министра иностранных дел республики Анджей Шейна.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы хотели бы совместно выработать такую систему, когда Украина получала бы польские вооружения, произведенные в Польше, на коммерческой основе и на принципах поддержки в рамках наших совместных проектов, где страны НАТО поддерживают Украину", - пояснил Шейна. "Мы хотели бы начать очень тесное сотрудничество между оборонной промышленностью Польши и Украины", - сказал он, добавив, что это должно происходить "при помощи европейских фондов, при помощи собственных [украинских] средств".

Замглавы МИД подтвердил, что Польша готовит новый пакет военной помощи Киеву, он будет "сформирован самой Украиной, поскольку украинцы лучше знают, чего они хотят".

"Мы готовы помочь Украине в перевозке зерна, но это не может происходить за счет нашей экономики", - сказал замминистра.

22 января во время визита в Киев премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "мы будем искать совместное финансирование и не будем избегать принципов коммерции, если речь идет о польских поставках для Украины". 

Теги:
УкраинаПольшаВоенная операция на Украине