Школы закрыты, лечение задержано: Северная Ирландия бастует из-за политического тупика

Генеральный секретарь профсоюза Североирландского альянса государственной службы (NIPSA) Кармел Гейтс (в центре) во время забастовки в Стормонте, 18 января 2024 года

Генеральный секретарь профсоюза Североирландского альянса государственной службы (NIPSA) Кармел Гейтс (в центре) во время забастовки в Стормонте, 18 января 2024 года

В Северной Ирландии прошла крупнейшая массовая забастовка в современной истории страны. На нее вышли работники государственного сектора, которые потребовали привести их зарплаты в соответствие с доходами остальной части Великобритании. Но сделать это на данный момент невозможно: уже два года регион находится в состоянии политического тупика в связи с отсутствием там действующего местного правительства. Почему возник политический паралич и как Лондон пытается решить проблему — в материале ТАСС

Протест против политического тупика

В Северной Ирландии прошла крупнейшая в новейшей истории региона забастовка, на которую вышли более 150 тыс. работников государственного сектора. Подобных протестных акций там не было более 50 лет. Главное требование бастующих — повысить им зарплату таким образом, чтобы их доходы пришли в соответствие с доходами остальной части Великобритании.

В однодневной забастовке приняли участие представители 17 профсоюзов, включая сотрудников общественного транспорта, медсестер, государственных служащих и учителей. Ранним утром 18 января, несмотря на мороз, рабочие вышли на пикеты по всей Северной Ирландии. Они собрались в Стормонте (там расположены основные правительственные здания Северной Ирландии) и в районе штаб-квартиры Министерства по делам Северной Ирландии (NIO) в центре Белфаста.

В регионе были закрыты школы, пациентам медицинских организаций оказывались только базовые медицинские услуги, поскольку персонал большинства госучреждений вышел на протесты. Министерство здравоохранения предупредило в X (ранее Twitter), что "это повлияет на все аспекты здравоохранения и социальной помощи, лечение будет задержано для всех, кто обращается".

Общественный транспорт тоже не работал. Более того, власти рекомендовали людям не выходить из дома без крайней необходимости, так как в разгар резкого похолодания бригады, которые должны были обрабатывать заледеневшие улицы, тоже оказались среди бастующих.

Демонстранты призвали министра по делам Северной Ирландии Криса Хитона-Харриса вмешаться и выделить финансирование для предоставления рабочим требуемых выплат в отсутствие местного правительства. Если условия бастующих не будут выполнены, они пообещали усилить протестную активность.

По словам Хитона-Харриса, британское правительство уже согласовало финансовый пакет на сумму £3 млрд ($3,8 млрд), но все упирается в главную проблему, стоящую сегодня перед Северной Ирландией: эти средства могут быть реализованы только в том случае, если правительство региона снова начнет работать.

Политический кризис

Отсутствие паритета оплаты труда жителей Северной Ирландии с остальной частью Великобритании, которое заставило рабочих начать бастовать, связано с политическим параличом в регионе: функционирующего автономного правительства там не было с начала 2022 года.

Правительство Северной Ирландии состоит из пробританской Демократической юнионистской партии (ДЮП) и ирландских националистов из партии "Шинн Фейн". Обе стороны должны формировать коалицию и делить посты в кабинете министров в соответствии с Белфастским соглашением 1998 года.

Очередное правительство должно было сформироваться еще два года назад. В мае 2022 года националисты впервые в истории победили на выборах в Ассамблею — региональный парламент. Они заполучили большинство мест в законодательном органе, опередив своих главных конкурентов — ДЮП. Пост первого министра Северной Ирландии должен был отойти к представителю "Шинн Фейн" Мишель О'Нил, которая прежде была заместителем главы региона.

Но лидер ДЮП Джеффри Дональдсон заявил, что его партия не будет участвовать в работе кабмина, пока не будут решены разногласия вокруг имплементации протокола по Северной Ирландии между Лондоном и Брюсселем в рамках соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Регион покинул ЕС как часть королевства, но при этом остался членом таможенного союза сообщества. Такой двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, но из-за этого в североирландских портах были введены контрольные процедуры для транспортировки ряда товаров из других частей королевства.

В итоге из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки многих видов продукции в Северную Ирландию были затруднены, вызвав недовольство местных жителей. ДЮП, как и британское правительство и другие юнионистские партии, выступает за пересмотр соглашения, так как его условия ведут к дефициту продукции на прилавках магазинов и способствуют отдалению Северной Ирландии от остальной части Великобритании.

Переговоры об изменении положений протокола между властями Соединенного Королевства и ЕС до сих пор не привели к каким-либо результатам. В самой Северной Ирландии тем временем подогревается политический кризис. После выборов партиям дали отсрочку на устранение противоречий и поиск выхода из сложившегося тупика. Британское правительство даже сократило почти на треть зарплаты членов Ассамблеи, потому что депутаты так и не приступили к работе. Но даже такие ультимативные решения Лондона не помогли ситуации: правительство так и не было сформировано, поэтому понадобилось проводить новые выборы.

О намерении организовать их Хитон-Харрис объявил еще в конце октября 2022 года, но в феврале 2023 года стало известно, что они отложены до 2024 года.

"Проведя переговоры с политическими представителям, бизнесом и сообществами в Северной Ирландии, я пришел к выводу, что проведение еще одних выборов сейчас — не самое лучше направление движения для помощи в формировании органов исполнительной власти", — заявлял тогда министр по делам Северной Ирландии.

Он объявил, что у местных партий будет время до 18 января 2024 года, чтобы сформировать правительство. Если сделать это не удастся, на правительство ляжет юридическая ответственность за проведение досрочного голосования в течение следующих 12 недель. "Шинн Фейн" 17 января предприняла уже седьмую попытку созвать парламент, но ДЮП снова заблокировала выборы спикера.

Лондон ищет пути решения

Лондон тем временем пытается предпринять шаги, которые бы подтолкнули партию к возвращению в правительство. В марте прошлого года глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли и замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович подписали новое торговое соглашение по Северной Ирландии — Виндзорскую концепцию, которая упрощает процедуру ввоза товаров в Ольстер из других частей Соединенного Королевства. Исключение составляет только продукция, которая направляется в Ирландию.

Договор также предоставляет британскому правительству право накладывать вето на применение в Северной Ирландии новых норм европейского законодательства, если такое решение примут не менее 30 из 90 депутатов Ассамблеи.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассчитывал, что эти соглашения помогут вернуть ДЮП в региональный парламент, что принесет Даунинг-стрит большую политическую победу. Но в партии это соглашение не вызвало оптимизма: она голосовала против него. Юнионисты указали на необходимость внесения в договор изменений, которые бы предусматривали отмену действия в регионе нескольких уже применяемых норм законодательства ЕС.

Джеффри Дональдсон настаивает: любой законопроект о внесении поправок должен в достаточной степени убедить юнионистов, что Северной Ирландии — единственному региону Великобритании, который все еще обязан соблюдать торговые правила ЕС, — не будет позволено экономически отдалиться от Соединенного Королевства и приблизиться к Ирландской Республике, как этого хотят националисты. В реальности, как отмечает Politico, соглашения, принятые между Лондоном и Брюсселем после Brexit, позволяют североирландским фирмам легче торговать с Ирландской Республикой, чем с Великобританией.

Но британский парламент не готов вносить изменения в виндзорскую сделку. Британские политические комментаторы при этом предупреждают, что правительству Сунака все же придется предложить ДЮП гарантии эффективности соглашения, иначе кризис в Северной Ирландии так и не будет разрешен.

Шантаж фунтами

Сегодня на фоне многотысячных протестов возобновление работы парламента представляется критически важным. Поскольку найти согласия в части виндзорской сделки так и не удается, Лондон решил пойти по другому пути. В декабре правительство предложило выделить £600 млн для выплаты зарплат в государственном секторе в рамках финансового пакета для Северной Ирландии в размере £3,3 млрд. Но главная проблема — в условии предоставления этих средств: Стормонт должен восстановить свою работу, так как только региональное правительство имеет право определять повышение заработной платы.

ДЮП обвинила британское правительство в "политическом шантаже" и заявила, что вопрос оплаты труда должен рассматриваться отдельно от тупиковой ситуации в торговле. В итоге на сегодняшний день партия продолжает сопротивляться призывам отказаться от своего вето и вернуться в парламент, чтобы обеспечить повышение заработной платы жителей региона.

Одна из выступающих в Стормонте в рамках забастовки, генеральный секретарь профсоюза Североирландского альянса государственной службы (NIPSA) Кармел Гейтс, заявила, что сотрудников госучреждений используют в качестве "политических пешек".

Сама ДЮП, несмотря на недовольство населения отсутствием регионального правительства, не несет репутационных потерь, а, наоборот, только усиливает позиции. Согласно ноябрьскому опросу LucidTalk, проведенному для Belfast Telegraph, хотя "Шинн Фейн" и остается самой популярной партией в Северной Ирландии с 31%, ДЮП получает 28% — это самый высокий рейтинг партии за более чем три года.

"Я не определяю свою политическую стратегию на основе опросов, я сосредоточен на том, что мне нужно сделать, а именно восстановить место Северной Ирландии в Соединенном Королевстве и ее внутренний рынок. Но я отмечаю тенденцию в этих опросах, согласно которой поддержка ДЮП продолжает расти", — сказал Джеффри Дональдсон Би-би-си.

Лидия Мисник