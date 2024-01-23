El País: Испания и Бельгия готовы принять мирную конференцию по Ближнему Востоку

По информации газеты El País, Евросоюз усиливает давление на Израиль, чтобы склонить его к решению конфликта на основе принципа создания двух государств

МАДРИД, 23 января. /ТАСС/. Испания и Бельгия выразили готовность принять гипотетическую мирную конференцию по ближневосточному урегулированию. Об этом сообщила газета El País.

По ее версии, Евросоюз, в особенности испанские и бельгийские власти, усиливают давление на Израиль, чтобы склонить его к решению конфликта на основе принципа создания двух государств. Мадрид неоднократно озвучивал идею о проведении международной мирной конференции, которая позволила бы урегулировать ситуацию. Испания и Бельгия заявили о готовности принять эту будущую встречу, хотя возможной даты пока не называлось.

Ранее портал Euractiv сообщал, что Евросоюз разработал план для комплексного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. В инициативе из 10 пунктов изложены шаги, которые могли бы в конечном итоге принести мир в сектор Газа, создать независимое палестинское государство, нормализовать отношения между Израилем и арабским миром, а также гарантировать долгосрочную безопасность в регионе.