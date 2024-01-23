Украинские СМИ опубликовали очередное видео насильственной мобилизации в маршрутке Одессы

На нем военнослужащие пытаются силой вывести мужчину из маршрутки

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Одесские СМИ опубликовали очередное видео проведения представителями военкомата рейдов в общественном транспорте с целью вылавливания мужчин призывного возраста.

На видео, распространенном местным изданием "Думская", военнослужащие пытаются силой вывести мужчину из маршрутки. За него начинают вступаться пассажиры, а сам мужчина призывает их вызвать полицию.

О подобных инцидентах в общественном транспорте "Думская" сообщает практически ежедневно. Областной военкомат уже подтверждал ранее, что проводит эти рейды с целью мобилизации.

Подобные действия осуществляют представители военкоматов по всей стране, проводя рейды по торговым центрам, спортивным залам, кафе, казино.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

В декабре 2023 года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. В последние недели в связи с большими трудностями с комплектованием вооруженных сил на Украине широко обсуждается новый законопроект, который, как ожидается, должен значительно ужесточить правила мобилизации. Первая версия документа предполагала возможность мобилизовать инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде, привлекать к раздаче повесток полицейских и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну. Кроме того, на Украине создан единый электронный реестр мобилизованных, который будет пополняться сведениями из центральной избирательной комиссии, налоговой и миграционной служб обо всех гражданах страны от 17 до 60 лет и позволит ставить их на учет без личной явки в военкомат.