Совет обороны Литвы одобрил закупку германских танков Leopard 2

Самой крупной войсковой единицей в вооруженных силах республики является бригада

ВИЛЬНЮС, 23 января. /ТАСС/. Государственный совет обороны Литвы одобрил закупку у ФРГ танков Leopard 2, сообщил советник президента республики Кестутис Будрис.

"Самый эффективный танк, который соответствует полному перечню критериев, установленных Литвой, - это Leopard-2", - приводит слова советника по окончании заседания совета портал LRT. Будрис уточнил, что Министерству оборону Литвы дано поручение начать переговоры как с германскими производителями, так и с организациями в других странах, которые могли бы продать республике такие танки.

Самой крупной войсковой единицей в вооруженных силах республики в настоящее время является бригада. Танковой техники в армии Литвы никогда не было. Намечено, что в состав создаваемой дивизии войдет танковый батальон. Командование рассчитывает, что к 2030 году армия страны будет располагать дивизией полной комплектации, которая могла бы участвовать в операциях совместно с союзниками по НАТО.