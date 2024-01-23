В Румынии заявили, что только Украина должна определить время и формат мирных переговоров

Как отметил президент Румынии Клаус Йоханнис, территорию его страны пересекли транзитом более 33 млн тонн украинских зерновых

БУХАРЕСТ, 23 января. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что только Украина должна определить время и формат возможных мирных переговоров. Это заявление он сделал, выступая на ежегодной встрече с главами дипломатических представительств, аккредитованных в Бухаресте.

"В связи с судьбой войны позиция Румынии остается категоричной: только Украина может определить момент, параметры и способ, каким будут проводиться возможные мирные переговоры", - сказал Йоханнис. Текст его выступления размещен на сайте президентской администрации. Глава государства отметил, что территорию Румынии пересекли транзитом более 33 млн тонн украинских зерновых, что составляет более 60% украинских товаров, перевезенных по "коридорам солидарности" ЕС.

"Решение начать переговоры о присоединении к ЕС [с Молдавией и Украиной] было стратегической целью Румынии, - подчеркнул Йоханнис. - <...> Румыния останется рядом с двумя государствами и в процессе переговоров. <...> Критически важно, чтобы Республика Молдова и Украина продолжали получать финансовую поддержку и экспертизу для укрепления институтов и инвестиционной среды".

Относительно ситуации на Ближнем Востоке румынский президент сказал, что "единственным жизнеспособным вариантом остается решение двух государств с уважением как законных устремлений палестинского народа, так и права на безопасность государства Израиль".

Касаясь вопросов безопасности, Йоханнис подчеркнул, что "на вашингтонском саммите НАТО приоритетом Румынии будет <...> укрепление позиции по обороне восточного фланга, особенно на Черном море". Он приветствовал принятие в прошлом году первой американской стратегии для региона Черного моря, по его словам, "подготовленной и на основе значительного вклада Румынии".