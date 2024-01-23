Reuters: у берегов Йемена зафиксировали активность БПЛА

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Агентство со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщило, что беспилотники были обнаружены рядом с городом Моха

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты были обнаружены в 46 морских милях к югу от города Моха. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.

Других деталей пока нет. После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.

В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов по позициям "Ансар Аллах", основной целью которых стали подземные склады повстанцев и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением. Стороны отметили, что путем бомбардировок объектов хуситов намерены "восстановить стабильность в Красном море" и обеспечить свободу навигации в регионе.