Минобороны Израиля заявило о нежелании войны с "Хезболлах"

Но израильские военные готовы к любой ситуации на севере страны, заявил министр Йоав Галант

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 января. /ТАСС/. Израиль не хотел бы войны с шиитской организацией "Хезболлах", но готов к любому развитию ситуации на своих северных границах. Об этом заявил глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант на встрече министров узкого военно-политического кабинета с главами муниципалитетов населенных пунктов северной части Израиля.

"Мы (Израиль - прим. ТАСС) готовы, мы не хотим войны, но мы готовы к любой ситуации, которая может развиться на севере", - заявил Галант. Израиль "следит за всем, что происходит на севере", где движение "Хезболлах" "продолжает провокации", отметил министр обороны.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Сохраняется напряженность на северной границе Израиля, где регулярно происходят обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, мишенями становятся объекты "Хезболлах". Из приграничных районов эвакуированы более 80 тыс. израильтян.