Эксперт считает, что БРИКС сможет заменить организации вроде МВФ, Всемирного банка и ВТО

Научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук Жак Сапир констатировал, что с приемом новых членов БРИКС увеличит свое влияние на нефтегазовых рынках

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. БРИКС к концу текущего десятилетия сможет заменить крупные международные финансовые организации, созданные западными странами после Второй мировой войны. Такое мнение выразил научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук Жак Сапир в беседе с корреспондентом ТАСС.

"БРИКС станет крупной международной структурой, причем не только в сфере торговли, но и в области развития и финансов. Мы являемся свидетелями создания сплоченной международной организации, которая к 2027-2030 годам сможет заменить и в любом случае конкурировать с институтами, созданными западными странами после окончания Второй мировой войны, такими как Международный валютный фонд [МВФ], Всемирный банк и даже Всемирная торговая организация [ВТО]", - считает он.

Сапир констатировал, что с приемом новых членов БРИКС увеличит свое влияние на нефтегазовых рынках. "Вступление в БРИКС пяти стран - Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Египта и Эфиопии - окажет как немедленное, так и долгосрочное влияние. Вес БРИКС на рынках нефти и газа увеличится. Станет очевидной возможность создания зоны развития в Восточной Африке в сочетании с Индией и ЮАР. Это побудит другие страны подать заявку на вступление в сообщество", - сказал эксперт.

При этом он ожидает значительного увеличения числа участников группы уже к 2026 году. "На саммите 2023 года в Южной Африке насчитывалось два десятка стран, заинтересованных в присоединении. Это число будет расти, и можно ожидать присоединения еще 4-5 новых членов на саммите летом 2024 года. Еще больше участников вступят в сообщество в 2025 и 2026 годах", - прогнозирует Сапир.

По его словам, странам Запада придется все больше считаться с БРИКС. "Неизбежно встанет вопрос о том, не должны ли такие европейские страны, как Франция, Италия и Испания, стать хотя бы наблюдателями в БРИКС", - отметил эксперт, выразив сожаление, что Париж в 2023 году "упустил возможность принять участие в саммите группы в качестве наблюдателя".

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. С 1 января 2024 года полноценную работу в БРИКС под председательством России начали пять новых членов: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.