Правительство Приднестровья введет штрафы за пропаганду ЛГБТ

За правонарушение предлагают установить штраф от суммы около $285

КИШИНЕВ, 23 января. /ТАСС/. Правительство Приднестровья разработало проект поправок в законы, предусматривающие штрафы за пропаганду ЛГБТ, сообщила пресс-служба кабинета министров непризнанной республики.

"Изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях и в ряд других профильных законов. Согласно сформированным мерам, лица, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, смену пола, педофилию и прочее, будут нести строгую ответственность перед законом", - говорится в сообщении. В ближайшее время они будут направлены на утверждение в парламент.

Власти выразили обеспокоенность пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, которые, по их словам, получили широкое распространение, что несет опасность для детей, а также демографии и экономического роста. За правонарушение предложено установить штраф от 4,6 тыс. приднестровских рублей (около $285).

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский объявил наступивший год годом семейных ценностей в республике.