Хаменеи считает, что исламские страны должны разорвать все связи с Израилем

Руководитель Ирана заявил, что они должны использовать все в их распоряжении для разрешения палестино-израильского конфликта

ДУБАЙ, 23 января. /ТАСС/. Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи раскритиковал действия исламских стран в отношении палестино-израильского конфликта во время своего выступления на мероприятии в Тегеране, посвященном жертвам израильской операции в секторе Газа.

"Задача всех исламских стран заключается в том, чтобы перерезать все жизненно важные артерии сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС), они должны разорвать свои политические и экономические связи с ним, а не помогать ему", - приводит его слова агентство IRNA. Духовный лидер отметил, что "иногда позиции и заявления представителей исламских стран ошибочны, они говорят о прекращении огня, но данный вопрос находится в руках сионистов". "Исламские страны должны использовать то, что имеется в их распоряжении", - подчеркнул Хаменеи.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.