Открытие форума БРИКС "Дружба" состоялось в Тривандруме на юге Индии

Он объединил местных экспертов и студентов вузов, интересующихся странами объединения, рассказал почетный консул РФ в Тривандруме Ратиш Наир

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 января. /ТАСС/. Новый форум БРИКС "Дружба" открылся в городе Тривандрум. Как сообщил корреспонденту ТАСС по телефону инициатор форума, директор Русского дома в этом южноиндийском городе и почетный консул РФ в Тривандруме Ратиш Наир, новая структура будет работать при Русском доме.

"Форум будет проводить регулярные мероприятия. Он объединил местных экспертов, в основном с юга Индии, тех, кто интересуется странами БРИКС, студентов местных вузов", - рассказал Наир.

Он отметил, что форум сформирован на фоне председательства России в БРИКС в 2024 году. "Мы хотим, чтобы форум служил платформой для продвижения народной дипломатии, а для также повышения осведомленности о торговых возможностях среди стран-членов. Мы рассматриваем председательство России в БРИКС как возможность донести до людей важность укрепления связей не только в торговле, но и в культуре, а также в региональном сотрудничестве между странами-членами", - добавил собеседник агентства.

На церемонии открытия форума выступил известный дипломат, бывший посол Индии в ряде стран Тхетталил Паравешварам Шринивасан. Он подчеркнул, что в нынешней геополитической ситуации страны БРИКС+ смогут сыграть важную роль в создании нового мирового порядка. "Присоединение новых стран к БРИКС поможет оценить формирование глобального Юга. Новые члены, такие как ОАЭ и Саудовская Аравия, могут внести значительный вклад в укрепление торговли в местных валютах и в конечном итоге помочь процессу дедолларизации", - сказал Шринивасан.

Наир добавил, что на открытии форума также была представлена выставка картин художника Калеша Кала, посвященная культуре, истории и традициям стран - членов БРИКС. На акриловых картинах в реалистической манере изображены пейзажи, архитектура и известные личности стран "пятерки". Так, на них представлены Лев Толстой, Махатма Ганди, Александр Пушкин, Нельсон Мандела, а в число изображенных памятников вошли Тадж-Махал, статуя Христа-Искупителя и Великая Китайская стена. Экспозиция будет открыта для публики в Русском доме до 25 января.