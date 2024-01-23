Премьер Японии пообещал реформировать правящую партию после финансового скандала

Для отказа от фракционной системы ЛДП "отделит деньги и кадровые вопросы" от решений руководства фракций, заявил премьер Фумио Кисида

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал реформировать правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП), председателем которой он является, и отойти от разделения на внутрипартийные фракции. Эти шаги призваны восстановить доверие населения после масштабного скандала с нарушениями финансовой отчетности при сборе политических пожертвований.

"Наша партия должна измениться, возвращаясь к основополагающему принципу "политика для людей", - сказал премьер по итогам заседания комитета ЛДП по вопросам политической реформы. "Для того, чтобы отказаться от фракционной ЛДП, мы отделим деньги и кадровые вопросы от [решений руководства] фракций", - привел его слова телеканал NHK.

ЛДП, которая занимает доминирующее положение в японском политическом мире после окончания Второй мировой войны, традиционно делится на внутрипартийные фракции. Эти объединения депутатов, сформировавшиеся вокруг политических тяжеловесов, лоббируют интересы разных отраслей бизнеса, имеют свои взгляды по некоторым политическим вопросам, например в сфере экономики. Мнение руководства партийных фракций традиционно имеет определяющее значение при выборе председателя партии, который становится премьер-министром страны, а также при распределении министерских портфелей и решении других кадровых вопросов.

Либерально-демократическая партия ранее уже подвергалась критике из-за наличия фракционной системы. Наиболее остро этот вопрос встал на фоне скандала с финансовой отчетностью о сборе политических пожертвований. Руководство фракций в ЛДП устанавливало для своих депутатов нормы по продаже билетов на платные закрытые вечера и в ряде случаев, как выяснилось, возвращало депутатам излишек в случае превышения установленной квоты.

Вскрывшаяся проблема вызвала грандиозный политический скандал, который уже привел к падению рейтингов правительства до рекордно низких отметок, отставкам ряда министров и заместителей министров, оказавшихся замешанных в скандале, арестам депутатов. В первую очередь проблема, как предполагается, касается крупнейшей в ЛДП фракции, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. Нарушения были и во фракции экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи, а также внутрипартийной группе, которую до декабря прошлого года возглавлял сам Кисида. Эти три фракции уже объявили о своем роспуске.

Оставшиеся три фракции, которые возглавляют зампред ЛДП, экс-премьер Таро Асо, генсек ЛДП Тосимицу Мотэги и видный партийный деятель Хироси Морияма, по словам Кисиды, "будут следовать новым партийным правилам", то есть "не будут фракциями". Вместе с тем, как отмечает Киодо, в промежуточном отчете комитета ЛДП по вопросам политической реформы не говорится о ликвидации фракций, которым будет позволено продолжать деятельность в форме "политических групп".