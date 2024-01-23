Минобороны Литвы обрисовало структуру создаваемой дивизии

Как отметил глава ведомства Арвидас Анушаускас, основу дивизии составит танковый батальон

ВИЛЬНЮС, 23 января. /ТАСС/. Министерство обороны Литвы наметило структуру создаваемой в вооруженных силах мотопехотной дивизии. С ней по итогам заседания Государственного совета обороны ознакомил журналистов глава военного ведомства Арвидас Анушаускас.

"Основу дивизии составит танковый батальон, в который будет преобразован батальон гусаров имени короля Миндаугаса", - сказал он. Госсовет решил, что на его вооружение будут поставлены танки германского производства Leopard 2, которые предстоит закупить.

Для включения в состав дивизии, по словам министра, будет сформирован артиллерийский полк, батальон противовоздушной обороны и инженерный батальон будут переформированы до уровня полков. В военно-морских силах учреждаются совет по обороне порта и прибрежной зоны, а также управление по кибернетической безопасности.

Самой крупной войсковой единицей в вооруженных силах республики в настоящее время является бригада. Командование рассчитывает, что к 2030 году армия страны будет располагать дивизией полной комплектации, которая сможет участвовать в операциях совместно с союзниками по НАТО.